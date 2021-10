VIDEO. Andreas Pereira helpt Flamengo met heerlijke vrije trap aan zege

In de Braziliaanse Serie A heeft Flamengo afgelopen nacht met 3-1 gewonnen van Juventude. Een belangrijke rol was weggelegd voor de Lommelse Braziliaan Andreas Pereira. Hij zorgde met een heerlijke vrije trap voor het derde doelpunt van de thuisploeg.

Door de zege blijft Flamengo tweede, op elf punten van leider Atlético Mineiro. Pereira en co hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Voor Pereira was het zijn derde doelpunt in elf wedstrijden voor de club uit Rio de Janeiro. Hij was ook al goed voor één assist.

© ISOPIX