Hans Vanwijn verliest in Rusland, Elias Lasisi schenkt Crailsheim zege

Het Duitse Crailsheim won woensdagavond zijn FIBA Europe Cup opener bij het Deense Bakken Bears (78-91) dankzij een sterke prestatie van Elias Lasisi (21 punten). Tegelijkertijd verloor Beringenaar Hans Vanwijn (5 punten) met het Spaanse Zaragoza in Rusland, bij Avtodor Saratov (100-80).

Het eerste kwart was in het voordeel van de Denen (24-18), de bezoekers reageerden al snel in het tweede kwart, onder leiding van Elias Lasisi (43-45 bij de pauze).

De Belgian Lion, tussen 2015 en 2017 actief bij Limburg United, was niet te stoppen en samen met Timothy Neocartes Shorts II (24 punten) zorgden ze ervoor dat Crailsheim het tij kon keren (61-65) en ook het vierde kwart te winnen (78-91). Elias Lasisi eindigde de wedstrijd met 21 punten (3/3 2-punters en 5/8 3-punters), 3 rebounds en 3 assists in 23 minuten.

Tegelijkertijd verloor Hans Vanwijn zwaar in Rusland, bij Avtodor Saratov, na een verschrikkelijke tweede helft (40-47 bij de pauze en 100-80 aan het eind). De Belgian Lion eindigde de wedstrijd met slechts 5 punten (2/3 2-punters, 0/2 3-punters en 1/2 schoten), 1 rebound en 1 assist in 16 minuten.

Volgende woensdag reist Zaragoza af naar Hapoel Gilboa Galil (Israël) terwijl Crailsheim Tsmoki-Minsk (Wit-Rusland) ontvangt voor de tweede speeldag van de FIBA Europe Cup.

De beste twee teams van elke groep, die uit vier teams bestaan, plaatsen zich voor de tweede ronde van de FIBA Europe Cup.