Vlaamse welzijns- en zorgvoorzieningen kunnen jaarlijks 27 miljoen euro besparen op energie

Om welzijns- en zorgvoorzieningen te helpen hun energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren, sloegen het VIPA en het VEB de handen in elkaar. Met gratis energiescans brachten ze het energieverbruik van de voorzieningen gedetailleerd in kaart. Uit de 1.640 energiescans in zorg- en welzijnsvoorzieningen die ze zo sinds 2017 uitvoerden, blijkt dat die jaarlijks 111.365 ton minder CO2 zouden kunnen uitstoten en de sector 27,4 miljoen euro per jaar zou kunnen besparen op energie.

De afspraak was wel dat de voorzieningen die zich gratis lieten scannen, alle energiemaatregelen troffen die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen. Voor andere - duurdere - maatregelen konden ze indien nodig een subsidie aanvragen bij VIPA. Bijna een derde van de gescande voorzieningen deed dat en kreeg een subsidie.

Het VIPA becijferde dat alle maatregelen die werden doorgevoerd of gesubsidieerd samen goed zijn voor een werkelijke CO2-reductie van meer dan 28.700 ton per jaar en een jaarlijkse daling van de energiefactuur met meer dan 7,2 miljoen euro.

“Helpen de energiefactuur te reduceren”

Nog maar 14 procent van de voorzieningen ging echter in op een gratis energiescan. Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, roept de sector donderdag dan ook op om zich gratis te laten scannen en in te zetten op energiebesparing. “De gratis energiescans geven een duidelijk zicht op potentiële, kostenefficiënte maatregelen en voorzieningen kunnen subsidies aanvragen voor grotere investeringen. Nu de energieprijzen opnieuw de hoogte in schieten, kunnen we de sector toch helpen om de energiefactuur te reduceren.”

Volgens Wouter Beke (CD&V), minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, zou dat ook het klimaat en zorggebruikers ten goede komen. “De zorg- en welzijnssector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een beter klimaat. De sector kan niet alleen mee strijden tegen klimaatopwarming, maar ook miljoenen besparen door efficiënter om te springen met energie, geld dat opnieuw kan gaan naar personen met een zorgnood”, aldus de minister.