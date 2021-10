Kamer debatteert de nacht door over federale begroting: al 21 uur bezig en meerdere ministers moeten revue nog passeren

De Kamer debatteert nu al ruim 21 uur over de ‘State of the union’ van premier Alexander De Croo (Open VLD). Op dit moment wordt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) ondervraagd, meerdere andere ministers moeten de revue nog passeren.

De Kamer begon woensdagvoormiddag om 10 uur aan het debat over de ‘State of the union’ van premier De Croo. Een dag eerder bereikte die met zijn regering een akkoord over de begrotingsopmaak van 2022, die gepaard gaat met een honderdtal maatregelen in een resem domeinen.

De algemene bespreking leverde een scherp debat op, waarbij de oppositie de pijlen vooral richtte op de maatregelen tegen de stijgende energieprijzen, die de middenklasse in de steek zouden laten. De linkse oppositie nam ook het voornemen van de Vivaldi-ploeg om langdurig zieken te sanctioneren als die pertinent weigeren mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt op de korrel, net als de plannen om de arbeidsmarkt te flexibiliseren. Voor rechts gaan die laatste maatregelen dan weer niet ver genoeg.

Rond 2.30 uur begon de Kamer aan de thematische besprekingen waarbij elke minister apart kan worden ondervraagd. Pierre-Yves Dermagne (Werk en Economie), Georges Gilkinet (Mobiliteit) en Zakia Khattabi (Klimaat) passeerden al de revue, minister van Defensie Ludivine Dedonder is nu aan de beurt. Daarna komen volgens de planning nog negen excellenties naar de Kamer. Het halfrond heeft daarvoor nog wel even de tijd: de stemming over de motie van vertrouwen die de regering dinsdag heeft ingediend, kan ten vroegste om 15 uur plaatsvinden.

