Wat een comeback, wat voor toptennis: nog eens briljante Dimitrov kegelt topreekshoofd Medvedev uit Indian Wells

Eerste reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het Masters 1.000 toernooi in Indian Wells (hard/8.359.455 dollar).

De 25-jarige Rus, onlangs winnaar van de US Open, was in de vierde ronde niet sterk genoeg voor de 30-jarige Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28). De immer wispelturige Dimitrov stond op een bepaald moment 4-6 en 1-4 achter, maar won dankzij een fantastische comeback met 4-6, 6-4 en 6-3.

Nog woensdag was de Argentijn Diego Schwartzmann (ATP 15) in zijn achtste finale met twee keer 6-3 een maat te groot voor de Noor Casper Ruud (ATP 10). Nu wacht de Brit Cameron Norrie (ATP 26), die de Amerikaan Tommy Paul (ATP 60) wipte met 6-4, 4-6 en 6-2.