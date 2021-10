Noord-Koreaanse soldaten gaan betonplaten en ijzeren staven te lijf tijdens vreemde oefening

Bizarre beelden van een militaire oefening op de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Onder het toeziend oog van Kim Jong-un demonstreerden soldaten in de hoofdstad Pyongyang dat ze “ijzeren vuisten” hebben “om de vrede van het land te bewaken”.

De echtheid van de beelden valt niet te verifiëren, maar er is onder meer te zien hoe de soldaten bakstenen op hun hoofd houden die een andere soldaat met een sloophamer te lijf gaat. Een andere soldaat lijkt zich te bevrijden uit ketens, om vervolgens in wat gebroken glas te gaan liggen. Nog twee anderen buigen een metalen staaf met hun nek. Tot slot laat een soldaat betonnen platen stukslaan op zijn buikspieren.

Het is niet duidelijk hoe deze kunstjes nuttig zouden kunnen zijn in een oorlogssituatie. De demonstratie zou deel uitmaken van een defensie-expo. Eerder deze week zei de Noord-Koreaanse leider nog tijdens een toespraak naar aanleiding van de 76ste verjaardag van de oprichting van de arbeiderspartij dat de toestand van het land “somber” is. Hij heeft zijn ambtenaren aangespoord om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. (adm)