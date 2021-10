Verenigde Staten gaan 7 grote windmolenparken bouwen

Om tegen 2030 meer dan tien miljoen Amerikaanse gezinnen windenergie te kunnen leveren, plant de regering de bouw van zeven grote windmolenparken. Die parken moeten onder meer voor de kust van New York en Californië en in de Golf van Mexico komen. Washington maakt 12 miljard euro vrij voor de investering. Tegen 2030 moeten de windmolens goed zijn voor 30 gigawatt. Dat alles past natuurlijk in de klimaatambities van de regering van president Joe Biden.