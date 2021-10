Visserijconflict met Verenigd Koninkrijk: Frankrijk dreigt met vergeldende maatregelen “binnen de acht dagen”

Frankrijk zal binnen de acht dagen vergeldende maatregelen nemen als het Verenigd Koninkrijk niet meer vergunningen verleent aan Franse vissers. Dat heeft de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune woensdagavond te kennen gegeven in de Senaat.

Zo dreigt Frankrijk er onder andere mee om zijn elektriciteitsleveringen aan Jersey te verminderen en maatregelen te nemen in de sectoren van financiële diensten en onderzoek. “We zijn zeer geduldig geweest, te geduldig (...) De Britten willen niet een bepaald aantal vergunningen geven. Niet omdat ze geen informatie hebben, maar omdat ze de politieke keuze gemaakt hebben”, aldus Beaune.

Elf landen, waaronder ook België, hebben maandag een gemeenschappelijke verklaring ondertekend waarin ze hun kritiek uiten op de reactie van het Verenigd Koninkrijk in de kwestie van de visvergunningen.

Frankrijk had opgeroepen tot een Europees front. Het post-Brexitakkoord, dat eind vorig jaar gesloten werd tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, bepaalt dat Europese vissers kunnen blijven werken in sommige Britse wateren. Ze moeten wel een vergunning hebben, waarbij ze moesten aantonen dat ze er eerder al gevist hebben. Maar Fransen en Britten discussiëren over welke bewijzen daarvoor precies geleverd moeten worden.

Londen en het kanaaleiland Jersey kenden in totaal iets meer dan 200 definitieve vergunningen toe in de betrokken visgebieden (de zone van 6-12 zeemijl van de Britse kust en de Kanaaleilanden). Frankrijk eist er nog 244.