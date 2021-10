‘Godfather of comedy’ schrijft leven neer in autobiografie ‘En van waar dit allemaal komt’

“Ik heb geen schrik van God. Zijn boek is dikker en heeft een grotere oplage. Hij zal niet rap reclameren.” Urbanus (72) kent zijn plek in de wereld. In zijn autobiografie ‘En van waar dit allemaal komt’ - een turf van 512 bladzijden - deelt de peetvader van de Vlaamse comedy grappen, maar ook levenslessen.