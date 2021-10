Hernan Crespo moet opstappen bij Sao Paulo

Hernan Crespo is woensdag ontslagen als trainer van Sao Paulo FC. De slechte resultaten doen hem de das om.

De 46-jarige Crespo werd in februari aangesteld als trainer van de Braziliaanse club. Een maand eerder had hij nog gestunt als coach van het bescheiden Defensa y Justicia, waarmee hij de Copa Sudamericana won.

In mei leidde de voormalige Argentijnse goaltjesdief (ex-Parma en AC Milan) Sao Paulo naar de titel in de staat Sao Paulo maar de slechte seizoensstart en uitschakeling in de kwartfinales van de Copa Libertadores zorgen voor zijn exit. Sao Paulo, dat Dani Alves in september zag vertrekken, staat pas dertiende in het Braziliaanse kampioenschap, op drie punten van de degradatiezone, en kon al vijf matchen niet meer winnen. (belga)