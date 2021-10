Politie rolt Albanese bende op, drie cannabisplantages met 3.000 planten ontdekt

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde en de lokale politie AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) hebben een Albanese criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn voor verschillende cannabisplantages in België. Bij acht huiszoekingen in Asse, Charleroi en Namen werden drie cannabisplantages met in totaal 3.000 planten ontdekt en ontmanteld. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.