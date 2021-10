Ongenaakbare Quinten Hermans wint generale repetitie voor WK in Fayetteville

Quinten Hermans heeft op het WK-parcours in het Amerikaanse Fayetteville de tweede WB-manche op zijn naam geschreven. De Looienaar haalde het op het loodzware parcours met ruim verschil van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Die blijft wel leider in de wereldbeker, zondag wordt het Amerikaanse drieluik afgesloten met de manche in Iowa.

Een half uur na de finish van de vrouwen was de regen schijnbaar ietwat afgenomen, maar het parcours lag er nog steeds zwaar en glibberig bij. De kopstart was voor Michael Vanthourenhout, maar het was wachten op de eerste passage van de lange beklimming om te zien hoe de onderlinge verhoudingen waren. Toon Aerts, minder goed gestart, reed in geen tijd naar de kop van de wedstrijd. De kopman van de Trek Baloise Lions had meteen het juiste ritme te pakken, geruggensteund door de passage over de lange trap waar Aerts met zijn grote passen uitermate tot zijn recht kwam. Maar gezien de lengte van de wedstrijd en de lastigheid van het parcours besloot Aerts om niet meteen het gashendel open te draaien.

Uitstel was geen afstel. De wedstrijd was amper tien minuten ver toen Aerts een eerste keer zijn duivels ontbond. Enkel Quinten Hermans bleek in staat de Kempenaar te volgen. Michael Vanthourenhout en WB-leider Eli Iserbyt konden ook nog een keertje terugkeren. Maar ook Quinten Hermans voelde zich duidelijk in zijn sas op het zompige en loodzware parcours. De Looienaar van het Tormans Cross Team versnelde bij het ingaan van de derde ronde en reed in geen tijd weg van zijn drie concurrenten.

Ontketende Hermans

Hermans reed in het voorjaar nog de Ronde van Italië en plukte duidelijk de vruchten van zijn intensievere wegcampagne. Zijn voorsprong liep al snel op tot boven de halve minuut, verzwakken deed de Limburger niet. De spankracht in de strijd om de zege verdween snel, het was vooral de strijd om de resterende podiumplaatsen die nog voor enige opwinding zorgde. Aerts zat in de tang bij het duo van Pauwels Sauzen - Bingoal tot Michael Vanthourenhout plots te voet stond. Aerts probeerde Iserbyt onder druk te zetten maar de kleine West-Vlaming plooide niet. Integendeel, het was Iserbyt die in de voorlaatste ronde een kloof wist te slagen. De Kempenaar werd zelfs nog voorbijgestoken door Michael Vanthourenhout en viel uiteindelijk naast het podium.

Hermans verzwakte niet en reed onbedreigd naar zijn eerste zege van het seizoen en ook zijn eerste zege ooit in de wereldbeker.