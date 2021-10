Welsh international David Brooks heeft kanker: “Schok voor mij en mijn familie”

“AFC Bournemouth kan bevestigen dat middenvelder David Brooks is gediagnosticeerd met de ziekte van Hodgkin”, klinkt het op de clubsite. “Hij verliet vorige week de nationale ploeg van Wales en na medisch onderzoek is bevestigd dat hij de ziekte van Hodgkin (graad II) heeft. Als gevolg hiervan zal David volgende week een behandeling ondergaan na een eerste positieve prognose.”

Brooks richtte zich in een boodschap rechtstreeks tot de Bournemouth-fans. “Dit is een heel moeilijk bericht voor mij om te schrijven. Ik ben gediagnosticeerd met de ziekte van Hodgkin (graad II) en begin volgende week met een behandeling. Hoewel dit voor mij en mijn familie als een schok komt, is de prognose positief en heb ik er alle vertrouwen in dat ik volledig zal herstellen en zo snel mogelijk weer zal kunnen spelen. Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor de artsen, verpleegkundigen en het personeel dat mij heeft behandeld voor hun professionaliteit, warmte en begrip in deze periode. Ik wil iedereen van de voetbalbond van Wales bedanken, want zonder de snelle aandacht van het medische team hadden we de ziekte misschien niet ontdekt. Ik wil ook Bournemouth bedanken voor al de steun en hulp afgelopen week.”

“Hoewel ik begrijp dat er media-aandacht en belangstelling zal zijn, wil ik vragen om mijn privacy de komende maanden te respecteren en ik zal updates over mijn herstel delen wanneer ik daartoe in staat ben. In de tussentijd wil ik iedereen bedanken voor de steunbetuigingen - die betekenen heel veel en zullen dat ook in de komende maanden blijven doen. Ik kijk ernaar uit jullie allemaal weer te zien en binnenkort de sport te spelen waar ik zo van hou.”

Brooks speelde dit seizoen al zeven competitiewedstrijden met Bournemouth, de koploper in het Championship. Hij telt 21 caps bij de nationale ploeg en nam als invaller deel aan het WK, waar Wales in de achtste finales uitgeschakeld werd.