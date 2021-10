CD&V wil afschaffing belastingvoordeel op tweede woning: “Ik krijg dat niet uitgelegd”

Hoewel de maatregel het huidig begrotingsakkoord niet heeft gehaald, blijft regeringspartij CD&V ijveren voor de afschaffing van het fiscaal voordeel op de aankoop van een tweede woning. Dat zei fractieleider Servais Verherstraeten woensdagavond in de Kamer. “Ik krijg dat aan niemand uitgelegd”, was hij stellig.

De federale regering klopte dinsdagochtend een akkoord af over de begroting van 2022. Daarin zitten heel wat fiscale maatregelen, maar de afschaffing van het fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede woning is daar niet bij. Nochtans zijn groenen, socialisten en christendemocraten daar uitgesproken voor gewonnen. Naar verluidt zouden de liberalen de maatregel hebben tegengehouden, al hield het kabinet van Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne het gisteren op een voorzichtige uitleg: “een aantal partijen ging daar niet mee akkoord”, klonk het. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hield het woensdag in de Kamer diplomatisch. “In onderhandelingen zoek je een evenwicht tussen verschillende partijen”, zei hij.

Wat CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten betreft, moet het belastingvoordeel op de tweede woning in elk geval nog altijd sneuvelen. Dat kan al in de nabije toekomst, gaf hij aan, bijvoorbeeld tijdens een volgende begrotingsopmaak of een begrotingscontrole. “Als dat voorstel er komt, dan zal CD&V dat steunen”, was hij stellig. “Ik krijg het aan niemand uitgelegd dat het fiscaal voordeel op de aankoop van een eerste woning - wat mij betreft terecht - is afgeschaft, terwijl dat er wel nog is voor de aankoop van een tweede, derde, vierde of zoveelste woning.”

Eerder gaf ook het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan dat het fiscaal voordeel voorlopig overeind blijft, maar de afschaffing ervan wel deel kan uitmaken van volgend beleid.

Het fiscaal voordeel op de aankoop van een tweede verblijf is een anomalie die ontstaan is na de zesde staatshervorming: de aankoop van een gezinswoning is sinds 2014 een bevoegdheid van de gewesten, waar Vlaanderen en Brussel de woonbonus sindsdien hebben afgeschaft. De tweede en volgende verblijven zijn echter federale materie gebleven.