De gemiddelde snelheid is de boosdoener: is Strava een vloek of een zegen voor de fietser?

Ik beken. Ik ben, weliswaar een klein beetje, verslaafd aan Strava. Strava – Zweeds voor streven, jawel – is de app waarop ik mijn sportprestaties kan bekijken, maar vooral kan delen. En ik ben niet alleen, want wereldwijd zijn we met meer dan 86 miljoen gebruikers. Strava is mijn vaste trainingspartner. Zonder Strava voel ik me, een heel klein beetje, verloren. En na de training wacht ik op duimpjes van mijn vrienden, kudos die mijn prestatie waarderen. Hoe plaats ik dat fenomeen? Ik vroeg raad aan drie experts.