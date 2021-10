Israel Start-Up haalt Jakob Fuglsang op zijn 36ste weg bij Astana, ook Hugo Houle komt

De 36-jarige Fuglsang heeft 26 overwinningen op zijn naam staan, waaronder Luik-Bastenaken-Luik in 2019, de Dauphiné in 2017 en 2019 en de Ronde van Lombardije in 2020. Hij reed sinds 2013 voor Astana en was zijn WorldTour-carrière begonnen bij Saxo Bank (2009-2010). Hij lag ook nog onder contract bij Leopard Trek (2011) en RadioShack-Nissan (2012).

“Ik denk dat het tijd is voor mij om iets anders te proberen. Ik geloof dat deze ervaring bij ISN voor beide partijen voordelig kan zijn. Ik kan mijn ervaring aanbieden aan het team en hen helpen hun volgende doelen te bereiken. Ik ben er ook van overtuigd dat ik nog een paar mooie overwinningen in de benen heb. De volgende Grand Départ van de Tour de France in Denemarken is natuurlijk een echt doel voor mij,” aldus Fuglsang, die op 30 augustus zijn sleutelbeen brak tijdens de Ronde van de Benelux.

“Fuglsang is een van de beste renners voor de algemene klassementen. Deze ondertekening zal ons aanzienlijk versterken,” vertelde Kjell Carlström, de sportmanager van de Israëlische ploeg.

Hugo Houle heeft slechts twee profoverwinningen, beide op de Canadese kampioenschappen tijdrijden in 2015 en 2021. De 31-jarige Canadees verlaat ook Astana-Premier Tech, waar hij sinds 2018 reed. Hij reed eerder voor AG2R La Mondiale (2013-2017). “Deze nieuwe uitdaging zal me extra motiveren. Ik ben ervan overtuigd dat het team me de best mogelijke omgeving zal bieden om verder te evolueren,” aldus Houle.

Fuglsang en Houle zullen in 2022 bij ISN samenwerken met de Belgen Jenthe Biermans, Ben Hermans, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke.