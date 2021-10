Red Panthers verliezen openingsduel Hockey Pro League van Nederland

De Belgische vrouwenploeg heeft woensdag niet kunnen verrassen in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Hockey Pro League. De Red Panthers (FIH 9) verloren in Amstelveen met 2-0 van olympisch kampioen Nederland (FIH 1).

De thuisploeg kwam in het Wagenerstadion vrijwel meteen op voorsprong. Na amper twintig seconden opende Lidewij Welten de score met een rake knal. De snelle treffer kreeg echter geen vervolg. In de rest van het eerste kwart, en ook in het tweede, werd niet meer gescoord. De Panthers, gecoacht door de Nederlander Raoul Ehren, gingen zo met een krappe achterstand de rust in.

Ook na de pauze bleef de kleine voorsprong van Nederland, winnaar van de eerste twee edities van de Hockey Pro League, op het scorebord. Oranje creëerde wel kansen maar de Panthers hielden stand.

In het slotkwart zette de olympisch kampioen het overwicht toch om in een tweede doelpunt. Freeke Moes maakte er na een individuele actie in de 52e minuut 2-0 van.

Zaterdag en zondag treffen de Panthers in Ukkel Duitsland (FIH 5), steeds om 14u.

De Belgische mannenploeg, titelverdediger in de Hockey Pro League en olympisch kampioen, treft zaterdag en zondag eveneens Duitsland (FIH 5) telkens om 16u30 in Ukkel. Het wordt voor de Belgen, nummer 1 op de ranking, een eerste optreden voor eigen publiek na de olympische zegetocht in Tokio. Voor bondscoach Michel van den Heuvel, de opvolger van Shane McLeod, wordt het een debuut.