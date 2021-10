Kimmer Coppejans en Melanie trotse ouders van een dochtertje: “Onze harten zijn gevuld met liefde”

De kleine Coppejans is al op 5 oktober geboren, maar de Hamse tennisser en zijn vrouw hielden de komst van hun dochtertje nog even geheim. “Kijk wie eindelijk gekomen is en onze harten met liefde heeft gevuld. Maak kennis met kleine Quinn”, klinkt het op Instagram. “Zo fier op mijn vrouw die het fantastisch doet en heeft gedaan.”

Uit de tenniswereld regende het alvast felicitaties van onder meer Zizou Bergs en Yannick Mertens.

In de zomer van 2020 stapten Coppejans en Melanie nog in het huwelijksbootje.