Wereldkampioene Brand de sterkste op loodzwaar WK-parcours, Vos kraakt in slotronde

De tweede wereldbekermanche in het Amerikaanse Fayetteville is gewonnen door Lucinda Brand (32). De renster van de Trek Baloise Lions is ook de nieuwe leidster in de WB-stand. Betsema werd tweede, de Amerikaanse Honsinger finishte op de derde plaats.

Door de zware regenval van de laatste uren was het WK-parcours in Centennial Park plots loodzwaar geworden. De kopstart ging naar olympisch kampioene mountainbike Jolanda Nef maar de Zwitserse viel al snel terug. De Nederlandse hegemonie - onder leiding van Vos, Brand en Betsema - werd enkel doorbroken door de Hongaarse Vas en de Canadese Rochette. Aan het einde van de tweede ronde sloegen Vos en Brand een eerste kloofje.

Vos of Brand? De wereldkampioene maakte iets voor half weg een kleine schuiver, voldoende voor Marianne Vos om even de forcing te voeren. Brand kreeg het kloofje niet gedicht en zag Vos steeds verder van zich weg rijden. Tot een lekke band roet in het eten van Vos gooide en Brand weer kon aansluiten.

Nu was het aan Brand om Vos onder druk te zetten en kregen we opnieuw een heerlijke ontknoping tussen beide Nederlandse routiniers. Voor Vos liep het fout in het begin van de slotronde. “Marianne maakte een schuivertje en ik moest vol doorgaan”, zei Brand. “Zelf maakte ik vroeg in de wedstrijd ook een schuivertje en had ik moeite om terug tot bij Marianne te geraken. Ik deed het op mijn eigen tempo.”

Door de schuiver van Vos had Brand een ruime kloof en werd Vos zowaar bijgebeend en voorbijgestoken door Betsema en even later ook door de sterk oprukkende Honsinger. Wereldkampioene Brand rook de zege en reed onbedreigd naar de winst. Vos reageerde gelaten. “In de afdaling ging ik onderuit en was ik hét kwijt. Jammer! Die klim hakte er behoorlijk in. De rest bolde ook niet meer zo lekker.”

(gvdl)