Congo begint met vaccinatiecampagne na ontdekking van ebolageval

De gezondheidsautoriteiten in Congo zijn begonnen met een vaccinatiecampagne na de ontdekking van een besmetting met het dodelijke ebolavirus in de provincie Noord-Kivu.

De besmetting werd zaterdag vastgesteld bij een jong kind, dat woensdag overleed. Het is het eerste bevestigde geval sinds een recente epidemie in Noord-Kivu in mei als voorbij werd verklaard. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kreeg de oostelijke provincie ongeveer duizend vaccindosissen.

De besmetting gebeurde vlakbij de stad Beni, een commerciële draaischijf met nauwe banden met de buurlanden Rwanda en Oeganda. Beni kreeg eerder al te maken met het ebolavirus. Tussen 2018 en 2020 stierven er 2.299 mensen aan het virus. Het is niet ongewoon dat sporadische gevallen een ernstige uitbraak voorafgaan.

Infecties met het ebolavirus gaan gewoonlijk gepaard met hoge koorts en interne bloedingen. De grootste uitbraak dateert van 2014 en 2015 in West-Afrika. Er vielen toen meer dan 11.000 doden.