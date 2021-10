Zonhoven/Torquay

Evie Daemen woont niet in de buurt van een hotel dat Fawlty Towers heet. Haar Torquay ligt aan de andere kant van de wereld, in Australië, daar waar ze de beste surfstranden ter wereld hebben. “Ik zal zo blij zijn als de coronamaatregelen hier versoepeld worden, want dan kan ik mijn familie weer zien. Al was corona financieel bekeken dan weer goed voor ons.”