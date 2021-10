Na complimenten van Eddy Merckx gaat Tadej Pogacar nu ook met De Kannibaal op de foto

Eén dag nadat Eddy Merckx de Sloveen Tadej Pogacar “de nieuwe Merckx” noemde, zijn de twee nu ook samen op de foto gegaan. “Een plezier de GOAT (acroniem dat staat voor Greatest Of All Times, de beste aller tijden, nvdr.) van onze sport te leren kennen”, schreef Pogacar op zijn Instagram-account. De vijfvoudige en tweevoudige Tourwinnaar ontmoetten elkaar op het hoofdkwartier van DMT, het bedrijf dat gespecialiseerd is in wielerschoenen.