Bijna 3.750 nieuwe coronagevallen in Nederland: hoogste aantal in meer dan twee maanden

In Nederland is het aantal positieve coronatesten afgelopen etmaal explosief gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVIM) registreerde 3.746 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 29 juli. Vergeleken met vorige week woensdag, toen er 1.909 coronagevallen werden opgetekend, gaat het bijna om een verdubbeling.

Dinsdag kwamen ruim 2.900 nieuwe coronagevallen aan het licht en in de afgelopen week gemiddeld ruim 2.800 per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de dertiende dag op rij. Het weektotaal komt nu uit op 19.644 positieve tests. Dat is 62 procent hoger dan het weektotaal tot en met vorige woensdag, de grootste toename op weekbasis sinds 18 juli.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaf dinsdag al aan dat de verwachte najaarsstijging ingezet lijkt te zijn. Daarbij stijgt het aantal positieve testen in elke leeftijdsgroep. Het RIVM maakte ook bekend dat het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, verder aan het oplopen is.

Er waren twaalf nieuwe sterfgevallen, het hoogste aantal in drie weken tijd. Dinsdag werden er 6 sterfgevallen geregistreerd, en in de afgelopen zeven dagen tekende het RIVM in totaal 33 sterfgevallen op, gemiddeld bijna vijf per dag. Dat ligt boven het niveau van de laatste twee weken.