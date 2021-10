ACV: “Behoud van ziektebriefje in kmo’s is discriminatie”

Het behoud van het ziektebriefje voor een dag ziekte binnen kmo’s komt neer op “discriminatie”. Dat zegt de christelijke vakbond in reactie op het begrotingsakkoord van de federale regering.

Eén van de maatregelen die de regering uitwerkte is dat een ziektebriefje niet meer nodig is voor één dag afwezigheid, en dat tot driemaal per jaar. Kleine en middelgrote ondernemingen worden evenwel vrijgesteld. Zo vreesde ondernemersorganisatie Unizo van een toename van de ‘maandagochtendziekte”.

ACV vindt de uitzondering niet kunnen. “Wie werkt in een kmo moet een ziektebriefje indienen voor een ziektedag, in grotere bedrijven moet dat niet. Net waar de afstand tussen werkgever en werknemer het kleinst is, piekt het wantrouwen. Dat komt neer op discriminatie.”