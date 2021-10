Neos gaat op verkenning in Diest

Dinsdag 12 oktober trok Neos Dilsen-Stokkem met een volle bus richting Diest. Na een tussenstop in Webbekom voor het nuttigen van een tas koffie en een koffiekoek reden ze naar het opleidingscentrum van de para’s in Schaffen. Hier kregen ze een uitgebreide toelichting over de werking van deze eenheid. Na de rondleiding op de verschillende afdelingen werden ze naar het cafetaria van de para’s gebracht voor een stevige militaire maaltijd.Dan weer terug de bus in om Diest te gaan bezoeken. Hier stonden twee gidsen te wachten voor een stadswandeling. Jammer genoeg stonden de weergoden niet aan hun kant. Op sommige ogenblikken viel de regen met bakken uit de lucht. Voor de meesten kwam de wandeling dan ook niet verder dan het bezoek aan het stadsmuseum. Enkelen verkenden dan toch nog Diest.