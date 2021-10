Derde graad van De Boomgaard gaat op zeeklassen in Oostende

Gepakt en gezakt en met een flinke dosis goesting stapten de leerlingen op 5 oktober op de bus. Na een tussenstop in Gent, waar ze het Gravensteen bezochten, bereikte de bus het zeetje. De eerste dagen waren de weersomstandigheden niet al te best. Maar storm en regen konden de pret niet drukken. Toch was het voor de hele groep een opluchting dat er na enkele dagen regen letterlijk weer veel zonneschijn kwam. Leerrijke momenten, zoals een bezoek aan de Atlantikwall en het bestuderen van schelpen en andere kleine stranddiertjes, wisselden zich af met leuke, speelse activiteiten zoals ravotten in de duinen, pootje baden, zandkastelen bouwen en een lekker ijsje eten.Het waren vier boeiende dagen aan de Belgische kust. Achteraf keek iedereen moe maar voldaan terug op deze leerrijke ervaring.