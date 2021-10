Onze kenner liet zich verrassen door vier wijnen uit vergeten landen

Het is lang stil geweest rond wijnen uit het voormalige oostblok. Her en der vond je nog wel een paar referenties uit Bulgarije, Hongarije of Roemenië, maar naar andere landen was het zoeken als een speld in een hooiberg. En zie: met de start van de wijnfestivals maken sommige landen een heuse comeback. Voorlopig als in/out-wijn, enkel tijdens het wijnfestival, maar we zijn er zeker van dat bij goede verkoopcijfers de trein opnieuw vertrokken lijkt. Daarom deze week vier wijnen uit vergeten landen.