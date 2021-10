Volgende week wordt het tot 19 graden (maar geen terrasjesweer)

Dinsdag voorspelt weerman David Dehenauw gemakkelijk 18 tot 19 graden, woensdag nog 16 graden. Toch wil hij absoluut niet van aangenaam herfstweer spreken.

“Want het gaat regenen en stevig waaien. Ongeveer 60 tot 70 km per uur, windkracht 5 in het binnenland en 6 aan de kust. Dus aangenaam wordt het zeker niet. Volgende week wordt een herfstweek”, klinkt het.

Die regen is normaal voor de tijd van het jaar. De warme temperaturen iets minder. “Normaal is het nu 13 à 14 graden.”

Morgen, donderdag, blijft het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. In het noorden van het land is eventueel wat licht gedruppel mogelijk. In het zuiden is er, na het verdwijnen van het lokale ochtendgrijs, meer zon. De maxima schommelen tussen 11 graden op de Ardense Hoogten en 16 graden in Vlaanderen. De wind is overwegend matig uit west tot zuidwest. Ideaal dus voor een herfstwandeling of voor de laatste tuinklussen van dit jaar.