Martine Prenen lanceert collectie bij Hasselts make-upmerk Cent Pur Cent

In de lijn zitten zeven diervriendelijke producten waaronder lipgloss, concealer, mascara, blush die ook dienstdoet als oogschaduw en een make-upborstel. Martine Prenen is zelf een grote fan van minerale make-up omdat die op haar huid – in tegenstelling tot synthetische make-up – niet tot irritaties, puistjes en droge vlekken leidt.

“Make-up en verzorging hoeven geen masker te zijn, maar eerder het extra zetje om je nog krachtiger en beter in je vel te voelen. Zorg voor jezelf dragen en aanvaarden dat je niet perfect hoeft te zijn, is Carolines boodschap, en daar kan ik alleen maar achterstaan”, zegt ze in een persbericht.

De collectie komt in een speciale box en is te koop via ​de kanalen van Martine Prenen, de webshop van Cent Pur Cent en in de geselecteerde verkooppunten. Je betaalt er 119 euro voor.