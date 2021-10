Hasselt

Rebecca Nkapiani, een 45-jaar jonge Keniaanse van origine, liep zondag, met de steun van haar werkgever de secundaire school HAST in Hasselt waar ze de lokalen proper houdt, mee in de 5 kilometerrace van de Dwars door Hasselt. Ze finishte derde, maar haalde nooit het podium. Dat is nu rechtgezet.