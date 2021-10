Zonhoven

Woensdagochtend, even na middernacht is op de Bokrijkseweg een inbraak in een huis ontdekt. De indringers hadden een raam opengebroken om dan verschillende kamers te doorzoeken. Het juiste nadeel is nog niet gekend. De avond voordien - even na 22 uur - waren al inbraken in de Beverzakstraat en op de Korenmolenweg gemeld. Op het eerste adres is geld weg. Bij de inbraak op de Korenmolenweg werden de dieven verrast en sloegen ze zonder buit op de vlucht. mm