Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) verrast Matteo Trentin en co in Giro del Veneto met eerste seizoenszege

Onze landgenoot Xandro Meurisse was de beste in de Giro del Veneto (1.1 wedstrijd). De renner van Alpecin-Fenix nam in de spurt verrassend de maat van thuisrijder Matteo Trentin en de rest van het aanstormende peloton. Meteen ook de eerste internationale zege voor onze landgenoot. Een andere Italiaan, Alberto Dainese werd derde. Voor Alpecin-Fenix is het al de 32ste zege van het seizoen.

Acht weinig bekende vroege vluchters reden een groot deel van de 168 kilometer tussen Cittadella en Padova aan de leiding, maar ruim veertig kilometer voor de finish werden zij weer gegrepen door het peloton. Nadien regende het aanvalspogingen. UAE Team Emirates en Astana-Premier Tech waren erg actief, maar ook het Belgische Alpecin-Fenix, dat Xandro Meurisse tot tweemaal toe in de aanval stuurde.

Bij poging twee kreeg Meurisse met Matteo Trentin en Jhonatan Restrepo twee op papier snellere vluchtgezellen mee, en een achtervolgende groep kwam nog gevaarlijk dicht opzetten, maar toch trok Meurisse op de streep aan het langste eind. Hij haalde het in de sprint voor de Italiaan Trentin en diens landgenoot Alberto Dainese, die in de spurt van de achtervolgers nog over Restrepo ging.

“Meurisse was gewoon sterker dan mij in de sprint, zo simpel was het”, foeterde Matteo Trentin. De Italiaan van UAE Emirates had redenen om het in Padua niet meer te begrijpen. Sinds de Vuelta drijft hij op een uitmuntende vorm, maar op de Trofeo Matteoti na leverde dat de ex-Europese kampioen alleen maar ereplaatsen op. Zo was hij maandag ook al tweede in de Coppa Agostoni. “Het is alsof de duivel ermee gemoeid is, dat ik gewoon niet meer kan winnen. Zondag probeer ik het nog eens in de Veneto Classic.”

Roger De Vlaeminck

Het was van Roger De Vlaeminck in 1974 geleden dat nog eens een landgenoot deze ééndagswedstrijd in Venetië won. Nu zijn ze met twee Belgen op een erelijst die in 1909 begon. De Ronde van Veneto was de laatste wegwedstrijd op het programma van Alpecin-Fenix. De ploeg behaalde dit wegseizoen liefst 33 overwinningen op UCI-niveau, waardoor het ProTeam van de Roodhoofts kwantitatief beter doet dan zelfs UAE Team Emirates. Voor de 29-jarige Meurisse zelf was het de eerste UCI-zege van het seizoen, al schreef hij eerder dit jaar de kermiskoers van Geraardsbergen op zijn naam.

