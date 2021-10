De volgende in de rij: nu werkt ook Snapchat niet

Gebruikers van Snapchat kunnen sinds woensdagmiddag geen berichten meer sturen of ontvangen. “We zijn ons bewust van het probleem. Even geduld, we zijn er mee bezig”, reageerde het bedrijf via Twitter.

