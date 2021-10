Wat voel je bij een paniekstoornis zoals die van Anouk Matton? En hoe geraak je er weer van af?

In haar eigen realityreeks vertelt kersverse mama en dj Anouk Matton (28) openhartig over haar paniekstoornis: een angstaanval overviel haar plots tijdens een vlucht. Ze had het gevoel dat ze niet meer kon ademen en dacht dat ze ging sterven. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je lijf te pas en te onpas in paniek schiet? Hoe houd je het hoofd koel in een situatie waarin je overmand wordt door (irreële) angsten? En hoe geraak je er ooit weer van af? Twee experts, verbonden aan het aan het universitair psychiatrisch centrum KU Leuven, aan het woord.