Ook ‘Head of Recruitment’ Dirk Schoofs langer bij KRC Genk

Twee dagen nadat Dimitri de Condé zich als ‘Head of Football’ voor lange termijn aan KRC Genk bond, is ook hoofdscout Dirk Schoofs een langere verbintenis met blauw-wit aangegaan. Zijn functie heet voortaan ‘Head of Recruitment’.

“Dirk werd in november 2016 aangesteld als hoofd van de scoutingcel en vormt sindsdien een uitstekende tandem met ‘Head of Football’ Dimitri de Condé. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een lange reeks van geslaagde transfers, ontdekkingen vaak”, klinkt het bij de vicekampioen.

“Het was voor mij belangrijk om ook in onze scoutingcel de continuïteit te verzekeren en de toekomst veilig te stellen”, toont Dimitri de Condé zich tevreden. “Dirk en zijn team hebben de voorbije jaren uitstekend werk geleverd. We zijn als club dankbaar en trots op wat we samen hebben gerealiseerd. Dat Dirk zijn toekomst ook in Genk ziet, is opnieuw een belangrijk signaal voor de sportieve ambities van de club.”

