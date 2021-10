Lukaku en Nainggolan gespot op restaurant in Antwerpen

Radja Nainggolan heeft zijn maatje Romelu Lukaku dinsdagavond uitgenodigd voor een etentje, en dat in het Aziatische restaurant Umami in de Luikstraat op het Antwerpse Zuid. “Radja is een vaste klant en haalt vaak zijn vrienden naar hier”, zegt Wim Van der Borght, eigenaar van de zaak.

Elke topsporter verdient een moment om op restaurant van lekkernijen te genieten. Radja Nainggolan, die sinds kort terug in Antwerpen voetbalt, nam zijn goede vriend Romelu Lukaku mee op restaurant. Het duo genoot van een avond in restaurant Umami aan het Zuid in Antwerpen. “Ik denk dat dit Nainggolan’s favoriete restaurant is”, vertelt Wim Van der Borght, eigenaar van het restaurant. “We zien hem hier regelmatig terugkomen met andere spelers zoals Mertens, De Bruyne of Vertonghen.”

Hoewel Nainggolan regelmatig met gezelschap terugkomt, lijken de spelers blindelings te vertrouwen op de aanbevelingen van de chef. “De voetballers hebben geen echte favoriete gerechten die ze bij elk bezoek opnieuw bestellen. Ze laten zich het liefst adviseren door de chef, zodat ze een gevarieerde mix van gerechten kunnen eten en ze de gezelligheid van het ‘sharing food concept’ kunnen beleven”, aldus Wim.

Geen vipruimte

Goed verdienende voetbalspelers genieten geregeld eens van luxueuze of exclusieve plekjes, maar bij Umami krijgen ze geen aparte ruimte of menu toegewezen. “De sterspelers worden hier zoals alle andere klanten behandeld. Ik denk dat dat ook de reden is waarom Radja steeds terugkomt met vrienden. Ze willen gewoon rustig genieten van het eten.”

Op het einde van de avond maakte Lukaku even tijd om met personeelsleden op de foto te staan.