Met deze hack schil je makkelijk een pompoen

Eerst dit: eigenlijk zijn de schillen van een pompoen eetbaar. Maar bij sommige soorten is die vrij dik en dus niet zo lekker. De butternut- en kastanjepompoen heeft een zachtere, dunne schil en daar kan je hem er dus makkelijk aan laten, zéker als je hem voor soep gebruikt. Maar bij andere bereidingen en grotere exemplaren haal je best toch je dunschiller en een scherp mes boven. Een truc om het sneller te doen gaan is de onder- en bovenkant afsnijden, wat gaatjes prikken in de pompoen met een vork of mes en dan 3 minuten in de microgolfoven opwarmen. Zo komt de schil er veel makkelijker af – soms zelfs zonder dunschiller. Ook het vruchtvlees kan je er dan makkelijk uitscheppen.