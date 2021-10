Greet Minnen en Alison Van Uytvanck nemen break in relatie: “Dit is een harde tijd voor ons”

Greet Minnen (24) en Alison Van Uytvanck (27) zijn al vijf jaar een koppel en wonnen in het dubbelspel ook twee WTA-titels. “We beslisten samen om een break te nemen in onze relatie. Dit is een harde tijd voor ons. We zouden het dan ook appreciëren dat onze privacy wordt gerespecteerd en wensen dan ook geen verdere commentaar te geven. We hebben allebei tijd nodig voor onszelf. Bedankt voor jullie begrip,” gaven ze op sociale media mee. Alison Van Uytvanck staat momenteel op de 55ste op de WTA-ranking. Greet Minnen fonkelt op de 79ste stek.