Rugbyspelers mogen panty’s dragen om blessures door kunstgras te vermijden

Mannelijke rugbyspelers mogen voortaan panty’s of leggings dragen tijdens wedstrijden om zich te kunnen beschermen tegen blessures die kunnen worden veroorzaakt door synthetische velden. Dat maakte World Rugby bekend. De maatregel gaat met onmiddellijke ingang in.

Tot voor vandaag was het enkel voor vrouwen toegestaan om panty’s of leggings te dragen tijdens wedstrijden. Dat leidde tot protest, want verschillende mannelijke rugbyspelers liepen al blessures op op synthetische velden.

De mondiale rugbybond gaf ook aan met federaties en producenten van kunstgras te zullen gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat terreinen op de best mogelijke manier onderhouden zullen worden.