Het Madonna-contrast: zangeres ziet er in het echt helemaal anders uit dan op Instagram

De Amerikaanse popkoningin Madonna (63) lijkt de foto’s die ze op Instagram plaatst kwistig te bewerken. Dat suggereren fans die de beelden op sociale media vergelijken met meer natuurlijke foto’s van de Like a virgin-zangeres in de pers.

Vorige vrijdag was Madonna in New York om er een koor te begeleiden tijdens het zingen van haar grote hit Like a prayer. Achteraf plaatste de ster sfeerbeelden van het gebeuren op Instagram, al leken die toch enigszins te verschillen van de officiële persfoto’s.

Op de sociale netwerksites oogt Madonna strakker en jeugdiger in het gelaat en ook de bruisende kleuren op de kiekjes suggereren dat er veel details werden bewerkt. Op die andere sociale netwerksite Twitter, plaatsten fans de bewerkte en ongefilterde beelden naast elkaar om aan te tonen dat wat je ziet online ook in Madonna’s geval niet strookt met de realiteit.

