Leuvens doopcharter aangepast: schachtenverkoop behoort definitief tot het verleden

De verkoop per opbod van nieuwe studenten, de zogenaamde schachtenverkoop, wordt in Leuven definitief afgeschaft. Dat staat in het nieuwe doopcharter, dat werd ondertekend door de Leuvense studentenkringen, alle Leuvense hogescholen en universiteiten, het stadsbestuur en de politie. In de plaats komen er alternatieven, zoals de toewijzing van een ouderejaarspeter of -meter.

De ondertekenaars spraken daarnaast ook af dat ze elkaar dit academiejaar regelmatig zullen ontmoeten om samen te werken aan een meer duurzame visie op positieve doop- en verwelkomingsactiviteiten.

“Velen vinden intussen dat dopen en het verwelkomen van nieuwe studenten een positief verhaal moet zijn, waar studenten een leven lang met warme gevoelens op terugkijken”, zegt Luc Sels, de rector van de KU Leuven. “Zonder vernedering, zonder barrières om erbij te mogen horen. Het schrappen van de schachtenverkoop was een eerste noodzakelijke stap.”

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) zegt tevreden te zijn dat alle betrokken partijen een vernieuwde en inclusieve invulling aan die verwelkoming van studenten willen geven “Een positieve verwelkomingsactiviteit is zeer waardevol voor jongeren die als student aan een nieuwe fase van hun leven beginnen”, aldus Ridouani.

Zoals elk academiejaar kregen de nieuwe presidia van studentenkringen het Leuvense doopcharter ter ondertekening voorgelegd. Alle kringen hebben intussen het doopcharter ondertekend. Nieuw dit jaar zijn de schrapping van de schachtenverkoop en de verscherpte formuleringen over vernederende activiteiten.

Behalve de kringen, zijn ook de studentenclubs bij het overleg betrokken. In tegenstelling tot de studentenkringen hebben ze geen banden met de faculteiten, de universiteit of de hogescholen. De meisjesclubs, gegroepeerd in het MeisjesSeniorenKonvent, hebben het doopcharter ondertekend. Ook de eerste jongensclubs hebben het ondertekend.

De partners van het doopcharter zijn hoopvol dat de andere jongensclubs dat in de komende dagen ook nog zullen doen. Zonder ondertekening van het charter kan geen gebruik worden gemaakt van gebouwen van de partners voor doop- en verwelkomingsactiviteiten.

Symbolisch

Gil Vanommeslaeghe, studenteninspecteur bij de politie van Leuven, zegt dat bij dopen - naast vrijwilligheid en respect - veiligheid zeer belangrijk is. “Daarom moeten alle doopactiviteiten op voorhand gemeld worden en wordt het draaiboek samen met de verschillende partners, in dialoog met de studenten zelf, proactief getoetst aan het Leuvens doopcharter. Natuurlijk wordt er ook nauwlettend op toegezien dat de gemaakte afspraken steeds nageleefd worden.”

Het is het eerste jaar dat de stad Leuven het doopcharter mee ondertekende. Dat is veeleer symbolisch, maar niet zonder belang, klinkt het. “De studenten zijn deel van onze Leuvense gemeenschap. Door samen het doopcharter te ondertekenen, engageren we ons wederzijds om te zorgen voor elkaar”, zegt Thomas Van Oppens, schepen Studentenzaken van Leuven. “Tegelijk stelt het charter klaar en duidelijk waar het ludieke eindigt en waar er een grens getrokken wordt.”