Een Peruaanse filmploeg kon uitzonderlijk een reportage maken over de Challapalca-gevangenis in Peru. Een van de meest beruchte gevangenen is de Nederlander Joran van der Sloot, die veroordeeld werd voor de moord op een Peruaanse studente Stephany Flores en nog steeds hoofdverdachte is in de verdwijningszaak van de Amerikaanse studente Natalee Holloway.

(sf)