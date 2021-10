Brandwondenslachtoffer poseert naakt om taboe rond littekens te doorbreken

De Britse Catrin Pugh (27) raakte in 2013 betrokken bij een zwaar busongeluk toen ze op weg was naar de Franse Alpen: de remmen van het voertuig begaven het, waardoor het crashte en vuur vatte. Sindsdien is 96 procent van haar lichaam tot in de derde graad verbrand. Ze kreeg één kans op duizend om de horrorcrash te overleven en dat deed ze. Vandaag gaat ze uit de kleren om het stigma rond littekens te doorbreken en lotgenoten te helpen.

Catrin Pugh, die na de crash drie maanden in coma lag, vervolgens vier jaar moest revalideren en al tweehonderd operaties onderging, maakt er op Instagram zaak van om naakt te poseren. “Mijn littekens maken mij speciaal en uniek. Het zijn de penseelstreken van mijn leven en ik ben verliefd op dit schilderij”, zei Catrin Pugh eerder deze zomer in een reactie aan de BBC.

Door haar lichaam te tonen, wil ze andere brandwondenslachtoffers motiveren om hun eigen lichaam ook te accepteren. Dat maakt ze onder elke post ook duidelijk. “Ik post dit bericht niet om mijn rondingen te vieren”, staat er bij het meest recente kiekje in huidkleurige lingerie. “Wel om een ​​aantal levensreddende littekens te waarderen.”

“Wanneer je derdegraads brandwonden ter hoogte van de taille hebt, kunnen deze de bloedstroom onmiddellijk beperken en dodelijk zijn. In noodsituaties wordt vaak voor een escharotomie gekozen. Dat is een rechte snede in het been, de romp of de arm om druk te verlichten en ervoor te zorgen dat de bloedsomloop en ventilatie kunnen vlot kunnen verlopen. Zie je dat verticale litteken dat van mijn billen langs mijn been loopt? Die snee was een van de eerste dingen die me hebben gered. Zonder dit litteken zou ik hier niet zijn. Ik zou dit prachtige leven niet leiden! En dat is nog maar één reden waarom ik van dit lichaam hou.”