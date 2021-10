Rusland: “Om meer gas te leveren aan Europa moeten contracten worden herzien”

“Als er eisen worden gesteld, kan dat alleen via nieuwe contractuele voorwaarden,” zei de minister in een interview met de nieuwszender Rossiya 24 over de mogelijkheid om meer gas te leveren aan Europa.

De afgelopen dagen blazen de Russische autoriteiten warm en koud op de Europese gasmarkt. Hoewel Gazprom momenteel zijn langetermijncontracten met Europa nakomt, verzette het Russische gasbedrijf zich aanvankelijk tegen Europese eisen om de gasleveringen via de spotmarkt op te voeren.

Na weken van escalerende prijzen liet Russisch president Vladimir Poetin begin oktober doorschemeren dat hij zou “overwegen” de hoeveelheid gas die aan Europa wordt geleverd te verhogen, om de prijzen te helpen stabiliseren. Moskou levert meer dan een derde van het Europese gas.

Volgens Poetin heeft Europa niet genoeg langetermijncontracten met Rusland gesloten en is het dus aangewezen op de spotmarkt, waar de prijzen fors blijven stijgen.

Critici beschuldigen Rusland ervan van de situatie gebruik te maken om meer langetermijncontracten af te dwingen nu de Europese Unie nieuwe gasleveranciers zoekt. Moskou zou ook de nieuwe pijpleiding Nord Stream 2 snel operationeel willen krijgen.