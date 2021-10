Brusselse rusthuizen gebruiken vanaf vrijdag verplicht coronapas

De extra veiligheidsmaatregel in de woonzorgcentra maakt deel uit van de uitbreiding van het CST in het Brussels gewest. De verplichting om de coronapas te tonen aan de ingang geldt voor wie er niet woont of werkt. Al zijn er enkele uitzonderingen voor bezoekers van bewoners die aan hun levenseinde staan, externe gezondheidsprofessionals of optredende politie, ambulanciers en brandweerlui.

Het zijn de zorginstellingen zelf die de controle op het CST uitvoeren. Als een bezoeker zijn vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testresultaat niet kan aantonen, wordt hem of haar de toegang geweigerd. Bij problemen zal het rusthuis contact opnemen met de politie om aangifte te doen.

Bezoekers die hun CST niet laten controleren of binnendringen zonder CST riskeren een boete van 50 tot 500 euro. Woonzorgcentra die bezoekers niet controleren en een bezoekers zonder coronapas binnenlaten, riskeren een boete van 50 tot 2.500 euro.