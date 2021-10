Jongeman (22) verdacht van beramen moordaanslag op Nederlandse premier Mark Rutte

De Nederlandse politie heeft deze zomer een 22-jarige jongeman gearresteerd omdat hij een moordaanslag op eerste minister Mark Rutte zou beramen. Yavuz O. plaatste opruiende berichten in Telegram-groepen waar veel complottheorieën verspreid worden. Ook zocht hij wapens en schutters, meldt De Volkskrant.

De Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, opruiing met een terroristisch oogmerk en het voorbereiden van een aanslag op één of meerdere politici, onder wie dus de Nederlandse premier. Yavuz O. plaatste zijn berichten het afgelopen jaar onder meer in het openbare Telegram-kanaal De Bataafse Republiek. Dat kanaal, dat opgericht is door complotdenkers, werd eerder deze week door justitie gesloten vanwege de opruiende en bedreigende berichten die daar gedeeld werden.

Volgende week staat bij de rechtbank van Den Haag een zitting gepland. De zaak zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.