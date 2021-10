Zeventig koppen koffie en een alpaca: de favorieten van de Billie-redactie

Kom binnen, veeg je voeten, plof in de zetel en voel je thuis bij de Billies: deze mooie spullen haalden wij zelf in huis. Kopje koffie? We hebben er genoeg!

Check je gemoed

Lise, adjunct chef: “Nu en dan wissel ik eens van poster in mijn lijsten. Deze kleurrijke print hangt nu in mijn living en is een soort check van je gemoed. Ik streef naar veel chirpy – oranje in het midden.”

MadoMado by Mado with love, 49 euro

www.madomado.com

Sloten koffie

Lien, redactrice: “Wie bij ons om een tas koffie vraagt, krijgt al eens een kleurrijk of gekregen exemplaar voorgeschoteld: met de aankoop van deze tassen, maar liefst zeventig stuks, is dat verleden tijd.”

Mok porselein 30 cl Yong Squito, 3,25 euro

www.kitchenandmore.nl

Aaibare alpaca

Hanne, redactrice: “Voor echte alpaca’s hebben we helaaaaaas geen plaats, maar dit fluffy beestje heeft alvast onderdak gekregen in de kinderkamer. Schommelplezier verzekerd.”

Kinto de Rocking Lama van Bloomingville, 109,95 euro

bol.com

Geniale schalen

Lien, redactrice: “Mijn lief vindt ze verschrikkelijk, voor mij zijn ze geniaal: nieuwe schalen om onze etentjes wat meer glans te geven.”

Cosy en Trendy Black Yoru Schaal 32 x 24 x h 6 cm, 45,99 euro

www.bol.com

Jungle voor de baby

Hanne, redactrice: “Omdat ze toch altijd zeggen dat je van een zwangerschap moet genieten, heb ik zonder gêne gesplurged wat betreft behangpapier voor op een accentmuur.”

Behang Jungle Blush bij May and Fay, 119,95 euro

www.mayandfay.com

Lichtje in het duister

Veronique, coördinator: “De herfst is in het land en dat zullen we geweten hebben. Tijd voor gezelligheid. Ik heb een liefde voor theelichtjes – deze van Iittala kan er dus ook nog bij.”

Kastehelmi tealight, Iittala, 25,90 euro

www.debijenkorf.be

Gin o’clock

Lien, redactrice: “Omdat de poetsvrouw nogal eens … euh … een glas breekt, en we hier wel een gin-tonic lusten: een setje cocktailglazen.”

Cosy Moments set van 6, Cosy & Trendy, 14,95 euro

www.debijenkorf.be

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.