Evelien en Nicolas uit ‘Blind getrouwd’ verwelkomen tweede kindje

Het koppel heeft de komst van het meisje gedeeld met de wereld via een foto op Instagram. Daarop wordt het meisje vastgehouden door grote broer Xander (3). “Dag iedereen, donderdag 7/10 ben ik grote broer geworden van een lieve zus, Alicia Vanderhallen”, klinkt het in het bijhorende bericht. “Mama, papa en ikzelf zijn uiteraard ongelooflijk trots en daarom wou ik graag dit nieuws met jullie delen.”

Dat het koppel hun tweede kindje verwachtte, was deze zomer bekendgeraakt. Evelien en Nicolas namen deel aan het tweede seizoen van Blind getrouwd. Ze groeiden al snel uit tot een van de favoriete koppels uit het VTM-programma. In 2017 stapten ze in het huwelijksbootje, een jaar later bezegelden ze hun geluk met de komst van een zoontje, Xander. Nu is er dus een tweede kleintje bij. Het koppel zal op 25 oktober en 1 november ook te zien zijn in het reünieprogramma, Blind getrouwd: De jubilee. (eadp)