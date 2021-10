Air New Zealand bouwt Boeing 787 om tot vaccinatiecentrum

De luchtvaartmaatschappij Air New Zealand gaat tegen komend weekend een van haar Boeing 787 Dreamliners ombouwen tot een vaccinatiecentrum. De onderneming wil zo bijdragen tot een stijging van het aantal toegediende coronavaccins in Nieuw-Zeeland.

Het vliegtuig zal zaterdag opgesteld staan op de luchthaven van Auckland. Mensen die zich vooraf hebben aangemeld, zullen in een zetel in Business Premier - vergelijkbaar met first class - plaats kunnen nemen. Daar krijgen ze vervolgens een dosis van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech toegediend.

Van zodra ze zijn ingeënt, zullen de mensen voor een korte obeservatieperiode plaatsnemen in economyclass.

De vaccinatiecampagne in Nieuw-Zeeland is erg traag op gang gekomen. Momenteel is ongeveer 50 procent van de bevolking ingeënt tegen het coronavirus. Het land maakt enkel gebruik van de vaccins van Pfizer/BioNTech.

In de strijd tegen het virus heeft Nieuw-Zeeland bij het begin van de pandemie zijn buitengrenzen gesloten en strenge reisbeperkingen opgelegd. Een groot deel van de 5 miljoen inwoners is sindsdien dus niet meer aan boord van een vliegtuig gegaan.