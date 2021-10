Spelletje honkbal op huwelijksfeest loopt verkeerd af voor bruidegom

Het is een ongeschreven regel dat de wil van de bruid op haar huwelijksfeest de wet is. Deze Britse vrouw wilde dan ook absoluut een partijtje honkbal spelen tijdens haar grote dag in het idyllische Cornwall. Haar kersverse echtgenoot mocht de eerste bal gooien en dat zal hij wellicht nooit meer vergeten… Het pijnlijke én gênante moment belandde op TikTok en werd intussen al honderdduizenden keren bekeken.